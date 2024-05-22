В Николаевской области прошли акции неповиновения украинским военкомам

Акции неповиновения сотрудникам территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, украинский аналог военкоматов) прошли в Николаевской области Украины. Об этом ТАСС сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов со ссылкой на свои источники.

"[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих ТЦК в свое село. Выдвигались обвинения в том, что они "выгребли" всех мужчин, что реально некому теперь работать. И, действительно, по Николаевской области можно судить о том, что тотальная мобилизация уже затронула сельское хозяйство. Нет работников, некого посадить за трактор, реально на это жалуются фермеры", - сказал Барбашов.

В Белгородской области два частных дома повреждены осколками сбитого БПЛА

Депутат добавил, что из-за мобилизации на Украине заметно сократилось мужское население.

"В Николаеве, как и в других городах Украины, на улицах практически нет мужчин. Цены на перевозку в такси поднялись в два раза. На улицах присутствуют только женщины, инвалиды и людоловы, которые реально проводят сейчас облавы на население. То есть буквально выйти из дома стало опасно", - подчеркнул Барбашов.

Он отметил, что в среде украинских патриотов преобладают тревожные настроения.