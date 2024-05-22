В Бразилии число жертв наводнений увеличилось до 161 человека

В Бразилии жертвами наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул, вызванных сильнейшими осадками, стал 161 человек. Стихийное бедствие продолжается по сей день, и власти страны предпринимают усилия для помощи пострадавшему региону.

© Фото предоставлено правительством штата Рорайма

По информации гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул, наводнение затронуло 464 города и население - 2 339 508 человек. Без вести пропали 85 граждан, ранены 806 человек, бездомными стали и находятся в приютах 581 633 и 72 561 человек, соответственно. При этом спасти удалось 82 666 человек, согласно ежедневной сводке ведомства.

Вместе с этим гражданская оборона сообщила, что уровень воды в реке Гуайба, которая протекает через Порту-Алегри - столицу штата, по состоянию на 17:00 по местному времени 21 мая держится на отметке 4,02 метра, в то время как наводнением считается уровень 3 метра.

Четвертого мая сообщалось, что жертвами наводнений из-за проливных дождей стал 41 человек, а уже 6 мая стало известно, что число жертв увеличилось до 75, при этом порядка 100 граждан пропали без вести.