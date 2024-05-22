В Белгородской области два частных дома повреждены осколками сбитого БПЛА

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Старым Осколом в Белгородской области. Пострадавших нет, повреждения зафиксированы в двух частных домовладениях, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

"Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет. В результате падения осколков в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль", - написал он.

Губернатор уточнил, что на месте работают оперативные службы. Обход территории продолжат в светлое время суток.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что в 00:36 мск на территории области была объявлена опасность атаки БПЛА. Она была отменена спустя час.