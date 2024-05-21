Прокуратура привела подробности стрельбы на юге Москвы

Конфликт со стрельбой из травматического оружия произошел на юге столицы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Южного административного округа.

Инцидент произошел на улице Медынской во вторник, 21 мая.

«Между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено предположительно травматическое оружие. Есть пострадавшие», — отметили в пресс-службе.

Ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие решения о возбуждении уголовного дела по данному факту находятся на контроле в прокуратуре, пояснили в ведомстве.

На юге Москвы произошла драка со стрельбой

В пресс-службе столичного МВД заметили, что, по предварительным данным, в драке участвовали около 15 человек. Двое граждан получили ножевые ранения в потасовке, они госпитализированы.

«Прибывшими на место происшествия полицейскими ряд граждан задержан», — уточнили в правоохранительных органах.

В настоящее время ведется розыск скрывшихся участников конфликта с помощью городских камер видеонаблюдения.