На юге Москвы произошла драка со стрельбой

На юге Москвы конфликт между группой мужчин перерос в перестрелку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на улице Медынской в районе Бирюлево Западное. По информации канала, там произошел конфликт между группой мужчин, предположительно, мигрантов. Спустя время потасовка переросла в перестрелку. По предварительным данным, один человек убит.

В настоящее время улица оцеплена. На месте происшествия работают медицинские бригады и правоохранительные органы.

По данным ТАСС, в конфликте участвовали более десяти человек. Часть из них к моменту приезда полиции скрылась с места, их ищут.