Челябинский экс-замгубернатора стал адвокатом задержанного генерала Попова

Бывший вице-губернатор Челябинской области Сергей Буйновский стал адвокатом обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й армией ЮВО генерала Ивана Попова. Об этом в беседе с URA.RU сообщил сам Буйновский.

© Соцсети

Он подтвердил, что представляет интересы Попова. Также Буйновский отметил, что генералу еще не предъявили обвинения. Кроме того адвокат выразил уверенность, что он ни в чем не виновен.

Напомним, что Попова арестовали на два месяца в Москве по подозрению в незаконной продаже двух тысяч тонн металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей. Они предназначались для строительства линии обороны в зоне СВО. По данному делу также проходят предприниматель из Краснодарского края и офицер ЮВО, которые считаются сообщниками генерала.