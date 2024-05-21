Дело алтайского экс-чиновника, убившего 11 женщин, передали в суд

Бывшего заместителя главы Калманского района Алтайского края Виталия Манишина осудят за убийство 11 женщин, которые произошли в период с 1989 по 2000 год. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону.

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Манишина задержали в мае 2023 года по подозрению в убийстве 17-летней девушки, которое произошло в 1989 году в районе села Зеленая Дубрава Родинского района. Расследованием уголовного дела занимался первый отдел по особо важным делам следственного управления СК РФ. Выяснилось, что будущий чиновник познакомился с жертвой в компании друзей, а когда остался с ней наедине, то попытался изнасиловать. Девушка дала ему отпор, после чего Манишин задушил ее и спрятал тело.

После задержания сотрудники ведомства допустили, что бывший замглавы района также причастен к другим убийствам прошлых лет. После проведения расследования и возобновления уголовного дела мужчина признался в аналогичных преступлениях, которые совершил в 1999 и 2000 годах.

По версии следователей, Манишин знакомился со студентками и абитуриентками Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ), представляясь им человеком со связями в учебном заведении. Своим жертвам он обещал решить проблемы с поступлением или учебой. После этого бывший чиновник вывозил девушек в безлюдные места, где насиловал и расправлялся с ними.

В общей сложности от рук маньяка в те годы погибли 10 человек. В числе жертв оказались две женщины, которые хотели устроиться на работу в учебные заведения, а также мама одной абитуриентки — ей Манишин обещал решить вопрос с поступлением дочери за денежное вознаграждение.

Бывшему замглаве района предъявили обвинение в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и в умышленном убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ). Дело передали для рассмотрения в суд Алтайского края.