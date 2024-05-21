В ОНК отреагировали на первый комментарий отца бежавшей от родни чеченки

На данный момент нет признаков, указывающих на то, что в отношении сбежавшей от родителей чеченки Лии Заурбековой совершаются противоправные действия, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников.

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«Я не слежу за ее судьбой, чтоб, как минимум, никому не навредить в этой ситуации, — сказал Мельников. — Если будут совершаться противоправные действия в отношении девушки, мы будем за этим следить. Но в том, что родители ищут своего ребенка, даже совершеннолетнего, ничего удивительного нет. Можно понять родителей, которые говорят подобное».

Мельников также подчеркнул, что в ОНК всегда следили за случаями нарушения прав человека и помогали жертвам в случае необходимости.

«Я не знаю всей истории, была ли в ней доля преувеличения. Но на данный момент я не вижу признаков того, что девушке угрожает реальная, физическая опасность. Так и слова в отношении ее молодого человека тоже можно интерпретировать по-разному. В любом случае, если возникнут проблемы, мы будем с этим разбираться», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее отец девушки, 44-летний Беслан Заурбеков, заявил, что «Лию никто не отпускал». Он также сообщил о намерениях продолжить поиски Лии, вернуть ее домой и «наказать» ее парня.