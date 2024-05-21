ТАСС раскрыло, почему Иванов не обжаловал арест имущества родных

Адвокаты замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова не могут обжаловать арест имущества его родственников, так как еще не ознакомились с постановлениями об аресте. Об этом сообщил один из представителей его защиты ТАСС.

«На данный момент неизвестно, какой именно суд выносил эти постановления об аресте, поэтому соответствующие решения пока не могут быть обжалованы стороной защиты», — передает слова защитника Иванова агентство.

Сообщается, что арестовано все имущество, включая банковские счета, замглавы Минобороны и его родственников. От дальнейших комментариев собеседник отказался.

Ранее сообщалось, что уголовное дело против Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. По словам представителей правоохранительных органов, в деле могут появиться новые фигуранты.

Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. До 23 июня замглавы Минобороны РФ остается под арестом.