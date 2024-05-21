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ТАСС раскрыло, почему экс-замглавы Минобороны Иванов не обжаловал арест имущества родных

Адвокаты замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова не могут обжаловать арест имущества его родственников, так как еще не ознакомились с постановлениями об аресте. Об этом сообщил один из представителей его защиты ТАСС.

ТАСС раскрыло, почему Иванов не обжаловал арест имущества родных
© РИА Новости
«На данный момент неизвестно, какой именно суд выносил эти постановления об аресте, поэтому соответствующие решения пока не могут быть обжалованы стороной защиты», — передает слова защитника Иванова агентство.

Сообщается, что арестовано все имущество, включая банковские счета, замглавы Минобороны и его родственников. От дальнейших комментариев собеседник отказался.

Ранее сообщалось, что уголовное дело против Иванова может не ограничиться одним эпизодом получения взятки. По словам представителей правоохранительных органов, в деле могут появиться новые фигуранты.

Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. До 23 июня замглавы Минобороны РФ остается под арестом.