Суд отклонил апелляцию на арест Шахина Аббасова, убившего байкера в Москве

Обвиняемого в убийстве байкера Шахина Аббасова, его брата Иссахана и дядю Бахтияра оставили в СИЗО. Как сообщает Telegram-канал Shot, суд отклонил апелляцию защиты с просьбой перевести фигурантов под домашний арест.

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Заседание проходило в формате видеоконференции. По словам корреспондента канала, на суде все трое смеялись, о чем-то переговаривались и махали руками, передавая привет родственникам.

Напомним, что конфликт между 21-летним Аббасовым и 24-летним Ковалевым произошел 17 апреля возле жилого дома в районе Люблино. Сообщалось, что байкер сделал замечание молодому человеку из-за припаркованного на тротуаре автомобиля. Водитель напал на москвича, ударив его ножом — от полученных ранений и травм Ковалев скончался в больнице.

Задержать Аббасова удалось в станице Казанской Ростовской области. Всего под стражей находятся 7 фигурантов дела об убийстве, в том числе родственники обвиняемого, которые помогли ему скрыться с места происшествия. Кроме того, арестован 31-летний инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов из Москвы, который за взятку пропустил машину с убийцей, несмотря на отсутствие документов.