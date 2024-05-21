Mash: талибов* неделю держали в российском аэропорту

Telegram-канал Mash сообщает, что часть официальной делегации «Талибана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) была вынуждена неделю жить в стерильной зоне аэропорта Шереметьево Как отмечает Telegram-канал, их без объяснения причин не пустили в Казань на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

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Mash пишет, что талибы прибыли в Москву и отправились на пересадку на рейс до Казани, однако на пограничном контроле к делегации возникли вопросы. Канал сообщил, что в итоге на форум полетела только половина представителей Афганистана, остальные остались в гостинице аэропорта до выяснения обстоятельств.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что вылет делегации «Талибана» в Казань задержался из-за атаки беспилотника на Республику Татарстан. Тогда канал отметил, что дрон перехватили в Верхнеуслонском районе республики.

До этого заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи заявил, что «Талибан» ожидает от ООН признания движения официальной властью республики. По его словам, за последние годы им удалось искоренить коррупцию, запретить выращивание и контрабанду наркотиков и установить прочный мир.

Ранее глава политического офиса «Талибана» в Катаре Сухейль Шахин пообещал и дальше бороться с «Вилаят Хорасан» — афганским крылом ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он оценил возможность сотрудничества с Россией в данном направлении после теракта в «Крокус Сити Холле».