Суд отправил на лечение новокузнецкого маньяка, убившего 11 детей

Суд в Кузбассе отправил на принудительное лечение Александра Спесивцева, убившего 15 человек. Об этом сообщила в своем Telegram-канале прокуратура Кемеровской области.

Суд установил, что с марта по сентябрь 1996 года Спесивцев удерживал в своей квартире в Новокузнецке потерпевших, глумился над ними с особой жестокостью и причинял им тяжелые физические мучения и страдания. Его жертвами стали 15 человек, 11 из которых были несовершеннолетними.

«Кроме того, летом 1996 года мужчина, увидев на лестничной площадке мальчика, под надуманным предлогом заманил его к себе в квартиру, где, удерживая ребенка, причинял ему тяжелые физические мучения и страдания, лишал пищи, воды, наносил множественные удары, подвергая его жизнь опасности. Мальчику удалось сбежать, он остался жив», - пояснили в ведомстве.

Учтя позицию обвинения, суд «применил в отношении Спесивцева принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения».

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