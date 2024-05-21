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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения толпой участника СВО

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения толпой участника специальной военной операции (СВО) в Калужской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК.

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения толпой участника СВО
© globallookpress.com

Речь идет о публикации, размещенной в средствах массовой информации. По предварительным данным, под Калугой толпа людей ворвалась в дом участника СВО и жестоко избила его. Военнослужащий получил множественные телесные повреждения.

Глава СК поручил возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения участника СВО в Свердловской области.

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