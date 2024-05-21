Попавший под шасси самолета в Кольцово техник может остаться без ноги

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования человека на производстве. Пилотов самолета от работы отстранили.

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В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» произошло чрезвычайное происшествие, связанное с травмированием сотрудника авиапредприятия. На техника наехал самолет «Уральских авиалиний», когда он выполнял свои служебные обязанности. Об этом сообщает telegram-канал «Авиаторщина».

Стало известно, что сотрудник аэропорта, попавший под шасси самолета, с множественными переломами ноги и размозжением мягких тканей был доставлен в городскую больницу №36. По данным канала, врачи планируют ампутировать одну из нижних конечностей пострадавшего, вторую – попытаются спасти.

Несчастный случай произошел утром в воскресенье, 19 мая, на территории аэропорта, во время выруливания самолета, направлявшегося в Бишкек, со стоянки. По свидетельствам очевидцев, все случилось, когда техник отсоединял кабель от самолетного переговорного устройства для связи с экипажем, стоя спиной к носовой стойке лайнера. В это время пилоты, получив разрешение на руление, начали движение без разрешающего сигнала от выпускающего техника. По заявлениям экспертов, таким образом экипаж нарушил регламент.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту травмирования человека на производстве. Пилотов самолета от работы отстранили.