Около 70 человек эвакуировали из Росбиотеха в Москве

Из Российского биотехнологического университета в Москве эвакуировали 70 человек. Об этом во вторник, 21 мая, «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах города.

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В оперативных службах сообщили, что эвакуация произошла из-за задымления.

30 апреля на улице Миклухо-Маклая, дом 7, корпус 1, где расположено 18-этажное панельное общежитие Российского университета дружбы народов, произошел пожар. По данным оперативных служб, на третьем этаже в лифте застряли люди. До прибытия сотрудников пожарной охраны удалось эвакуировать порядка 300 человек.

Ночью этого же дня пожарные установили, что риска распространения огня нет. Работники МЧС приехали на место из-за сигнала о пожаре. Запускать студентов в здание начали после ликвидации возгорания в лифтовом отделении второго подъезда.

25 апреля произошел пожар в детской поликлинике на бульваре Рокоссовского. По предварительным данным, произошло возгорание строительного мусора.