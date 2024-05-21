Суд приговорил физика Маслова к 14 годам колонии

Санкт-Петербургский городской суд признал виновным в государственной измене новосибирского физика Анатолия Маслова и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Судебная коллегия постановила Маслова Анатолия Александровича <...> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, <...> и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год", - сказала председательствующая судья Ирина Фурманова, оглашая резолютивную часть приговора.

Кроме того, суд назначил Маслову дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с допуском и доступом к сведениям, составляющим государственную тайну, на срок два года.

Маслов находится под стражей с июня 2022 года. По данным издания РБК, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. В мае прошлого года физик был переведен из московского СИЗО "Лефортово" в петербургское СИЗО-3. В феврале 2024 года адвокат подсудимого Ольга Динзе сообщала ТАСС, что в изоляторе ученый перенес сердечный приступ.