Физику Анатолию Маслову вынесли приговор по делу о госизмене

Суд в Санкт-Петербурге 21 мая приговорил новосибирского физика Анатолия Маслова к 14 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

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Прокурор просил приговорить Маслова к 17 годам колонии строгого режима. Также ему назначили дополнительное наказание - в течение двух лет после освобождения ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с допуском к гостайне.

Об аресте Маслова, главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН, стало известно летом 2022 года. СМИ писали, что его заподозрили в предоставлении «связанных с гиперзвуком» данных, представляющих гостайну .

В августе того же года был арестован Александр Шиплюк - директор Института теоретической и прикладной механики. Он занимался разработками в области гиперзвука.

В апреле 2024-го Верховный суд РФ отменил апелляционное решение по делу профессора МФТИ Валерия Голубкина. Летом 2023 года Мосгорсуд приговорил Голубкина к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Задержан и арестован ученый был в апреле 2021-го.

Сообщалось, что дело против Голубкина - физика-теоретика и доктора технических наук - связано с его участием в международном проекте по созданию гиперзвукового пассажирского самолета.