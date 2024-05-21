Друг убитой бывшим мужем екатеринбурженки рассказал об их отношениях

Друг убитой в Екатеринбурге Анны К. Денис рассказал, что ее экс-супруг Сергей З. сначала заботился о жене и дочери, однако впоследствии его отношение поменялось в худшую сторону. По его словам, которые передает портал E1.ru, мужчина наносил девушке тяжкие побои из-за подозрений в измене.

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Когда они были в браке, он первое время делал все для дочки и для Анюты, но потом как-то резко его отношение поменялось в худшую сторону. Он стал ее ревновать и контролировать, — рассказал друг погибшей.

Денис отметил, что у девушки было много друзей. Однако, по его мнению, она никогда не давала поводов для ревности. Со временем Сергей стал поднимать руку на возлюбленную из-за постоянных подозрений, что даже привело к необходимости делать пластическую операцию, добавил друг девушки.

Сергей постоянно думал, что она ему изменяет, начал руку поднимать. Наносил тяжкие побои, в том числе раза три ломал нос, — вспомнил Денис.

Мужчина рассказал, что однажды Сергей нашел в телефоне супруги переписку с ним. Он вызвал Дениса на разговор, в ходе которого поинтересовался о причинах контактов.

Я рассказал, что дружу с ней очень давно. Он был адекватный, мы пожали друг другу руки после нашего разговора, — сказал Денис.

Однако впоследствии выяснилось, что после встречи Сергей пришел домой и устроил Анне сцену. Утверждается, что он забрал у нее телефон и ударил супругу.

Ранее стало известно, что убитую на глазах прохожих 30-летнюю девушку звали Анна К. В расправе подозревают ее бывшего супруга, который, предположительно, сильно ревновал экс-жену. Девушка работала в Сбербанке и воспитывала девятилетнюю дочь.