В Иркутске врачи достали из пищевода двухлетней девочки крейсер "Аврора"

Игрушечный крейсер "Аврора" пополнил коллекцию инородных тел, извлеченных врачами Ивано-Матренинской детской клинической больницы из организмов маленьких пациентов.

Крейсер, который двухлетняя девочка сунула в рот во время игры и случайно проглотила, сотрудники клиники называют одним из самых необычных предметов в истории работы эндоскопического отделения, хотя к нестандартным вещам в пищеводах и желудках детей врачи почти привыкли. Недавно они извлекли из желудочно-кишечного тракта трехлетней девочки гвоздь, а из организма восьмилетнего пациента - строительный крючок.

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Достать имитацию знаменитого судна оказалось сложнее, чем, например, банальную монету - потребовалось вдвое больше времени. Дело осложнялось тем, что на предмете имеются острые выступающие фрагменты, способные поцарапать стенки пищевода.

Сотрудники отделения успешно справились с задачей и освободили девочку от "Авроры", застрявшей в нижней трети пищевода, рассказал врач Илья Пикало.

Девочку на некоторое время оставили в клинике под наблюдением специалистов.