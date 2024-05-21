Отец Лии Заурбековой, сбежавшей из дома в Чечне, впервые прокомментировал обвинения в избиении. Он заявил, что девушку никто не отпускал.

Отец Лии Заурбековой, чеченской девушки, сбежавшей от родных, впервые прокомментировал обвинения в избиении. Он признал, что девушку действительно пытались удержать дома.

Сбежавшая из Чечни Лия Заурбекова записала видеообращение

– Лию никто не отпускал. Все делали для того, чтобы она не уехала, но ей удалось убежать. Уехала, как будто я ей враг, скрывается теперь от меня, – заявил мужчина.

Кроме того, он подчеркнул, что родственники продолжат поиски девушки. Отец Заурбековой отметил, что у сбежавшей чеченки есть молодой человек и что он с ним знаком. Для пары, по словам мужчины, есть только один выход, а именно принятие парнем ислама, иначе Лию ждет наказание. Как уточняет Lenta.ru, обвинения в избиении мужчина назвал выдумкой и заявил, что факты физического насилия не зафиксированы на видео.

Ранее редакция VSE42.Ru рассказывала, что депутат Госдумы пообещал вернуть домой сбежавшую из-за насилия чеченку. Позже член СПЧ сообщила об отъезде из России бежавшей от семьи чеченки Заурбековой.