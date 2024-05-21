Автомобиль сбил вора, который убегал с украденной сумкой в Петербурге

Мужчина украл сумку из кафе на Занаевском проспекте в Санкт-Петербурге и почти сразу попал под колеса автомобиля. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», злоумышленника приговорили к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима.

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Преступник решился на кражу, когда увидел большую бесхозную сумку на кресле в заведении — ее там забыл предыдущий владелец. Действия мужчины попали на камеры: он поднял баул, вынес на улицу и стал переходить дорогу по пешеходному переходу, где его сбил автомобиль.

Вор очнулся уже в больнице. Узнать лично, что лежало в сумке, ему не удалось — оказалось, что там была одежда. Позже вору предъявили обвинение в краже со значительным ущербом и приговорили к тюремному заключению. Какую ответственность понес автомобилист за наезд на человека в публикации не уточняется.

Напомним, что в апреле уголовный розыск задержал трех преступников, которые устроили 17 налетов на магазины в Петербурге и Ленинградской области. Они воровали сигареты из продуктовых ларьков, после чего сбывали их через знакомых на оптовом рынке. В общей сложности ущерб от действий преступников составил 4 млн рублей.