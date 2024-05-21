Суд арестовал два люксовых автомобиля и мотоцикл замглавы Минобороны РФ Иванова

Басманный суд Москвы арестовал автомобили, принадлежащие осужденному за взятку замминистра обороны Тимуру Иванову. Ura.Ru

Так, суд постановил арестовать минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Однако в феврале 2023 года транспортные средства перешли его бывшей жене. Позже, по данным РИА Новости, она выставила внедорожник на продажу после ДТП. По данным сервиса Avtoface, на обе машины наложили ограничения. Газета.Ru

Кроме того, под арест также подпал спортивный мотоцикл MV Agusta, который Иванов в 2022 году переоформил на своего отца. Это транспортное средство появилось у Иванова, по данным декларации о доходах, в 2019 году. Москва24

Заместитель министра обороны и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. RT на русском