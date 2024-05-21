Пожар произошел в торговом комплесе на северо-востоке Москвы

Утром во вторник, 21 мая, в торговом комплексе «Гран Плюс» в московском районе Бибирево произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Mash отмечает, что речь идет о ТЦ, расположенном на улице Плещеева. По предварительным данным, очаг возгорания находился в магазине «Смешные цены».

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. На записи и фотографиях, опубликованных Mash, виден столб темного дыма на месте пожара.

В ночь на 20 мая пожар произошел в здании управы московского района Соколиная Гора. Площадь возгорания достигала 1,2 тысячи квадратных метров, но никто не пострадал. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание.