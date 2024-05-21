Полицейские накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками в Москве

В Москве накрыли крупный бордель, в котором работали мужчины-проститутки.

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В Москве полицейские накрыли крупный бордель, в котором работали мужчины-проститутки. Сообщается, что заведение располагалось в одной из саун. По итогам проверки полиция обнаружила восемь мужчин в возрасте от 20 до 42 лет, которые оказывали клиенткам интим-услуги за деньги.

Как передает Lenta.ru, все мужчины были задержаны. Их доставили на допрос в отделение полиции. Проводится проверка. О возбуждении уголовных дел в настоящий момент не сообщалось.