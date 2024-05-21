Обыски проходят у экс-помощника Рашкина Степанова

Следователи пришли с обыском к бывшему помощнику экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина - Николаю Степанову в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева* (признан в России иноагентом). Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев* уехал из России в США в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Затем он переехал на Украину. В 2022 году он был объявлен в розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Позднее стало известно, что ФСБ России возбудила против Ильи Пономарева* ряд уголовных дел, в том числе о госизмене, и объединила их в одно производство.

«Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к Степанову - экс-помощнику [бывшего] депутата Госдумы России Рашкина. Степанов подозревается в связях с беглым политиком Ильей Пономаревым*», - пояснил источник в силовых структурах.

Он также отметил, что в отношении Пономарева* из-за связей со спецслужбами Украины расследование ведется не только по статье о госизмене (275 УК РФ), но и об оправдании терроризма (205.2 УК РФ).

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.