Часть Владивостока осталась без электричества

Жители 13 улиц Владивостока остались без электричества в результате аварийного отключения. Специалисты устраняют аварию, сообщили в пресс-службе Владивостокского предприятия электрических сетей (ВПЭС).

Представители предприятия рассказали ТАСС, что информации о точном количестве потребителей, которые остались без света, нет. Однако отключение прошло в достаточно значимом для города районе с большим количеством социально-важных объектов.

"В результате аварийного отключения без электроэнергии [осталась] часть жилых домов и социально-значимых объектов по улицам: Бородинской, Давыдова, Кутузова, Русской, проспекту 100-летия Владивостока, Адмирала Горшкова, Адмирала Смирнова, Анны Щетининой, Барклая, Залесной, Лесной, Маковского, Раевского. Ориентировочное время устранения аварии 17:35 (10:35 мск)", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время идут работы. Представители компании отметили, что среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях "ВПЭС" составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности, и время ее устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.