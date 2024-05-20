С Майкла Калви сняли судимость

Он был осужден в 2021 году на 5,5 года условно по делу о хищении средств банка «Восточный»

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Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с американского инвестора, основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Он был осужден в 2021 году на 5,5 года условно по делу о хищении средств банка «Восточный».

Как пишет Reuters со ссылкой на документ, судимость снята после окончания испытательного срока. Сам Калви сказал, что рад, что «несправедливый и незаконный приговор» по его делу «наконец-то был снят и аннулирован». Он также уточнил, что дело было неправомерным с самого начала и нанесло значительный ущерб всем его участникам.

«Это была катастрофическая ошибка»: как Майкл Калви оказался за решеткой

Майкл Калви был арестован в 2019 году. Фигурантом дела также стали операционный партнер Baring Vostok, француз Филипп Дельпаль (он в итоге получил 3,5 года) и несколько других топ-менеджеров фонда и банка. После того как в марте 2023 года Мосгорсуд смягчил Калви условный срок до 4,5 года, бизнесмены уехали из России.