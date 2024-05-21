Пожар в торговом центре в Бибирево полностью ликвидировали

Экстренные службы ликвидировали пожар, разгоревшийся в торговом центре в Бибирево. Об этом стало известно во вторник, 21 мая.

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Возгорание началось в магазине на втором этаже. К 10:30 пожар удалось полностью ликвидировать. В результате произошедшего никто не пострадал.

Пламя разгорелось утром 21 мая в здании торгового центра, расположенного по адресу улица Плещеева, дом № 4, корпус 1. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Другой пожар произошел накануне, 20 мая, в ресторане «Ашкым» на Краснодарской улице. До прибытия экстренных служб из заведения эвакуировали 12 человек.