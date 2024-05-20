В парке Москвы нашли тело школьницы

В Измайловском парке в Москве нашли тело 13-летней школьницы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, Следственный комитет (СК) уже возбудил уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Отмечается, что ранее школьница высказывала суицидальные мысли и могла страдать депрессией.

Точная причина смерти ребенка пока не установлена, заявил источник канала в правоохранительных органах. До этого в СК предполагали, что смерть девочки могла наступить в результате отравления психотропными веществами. При этом, видимых повреждений на теле школьницы не обнаружили.

17 мая 13-летняя школьница ушла из дома и пропала. Посое этого мать школьницы обратилась. Девочку искали два дня, ее тело обнаружили 19 мая в болоте Измайловского парка.