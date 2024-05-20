Ударившего девушку ножом иностранца задержали в Москве

В московском Гольяново задержан ударивший ножом девушку мужчина, сообщил Telegram-канал «112». В нападении подозревают 48-летнего гражданина Афганистана, у которого есть разрешение на временное проживание на территории России.

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Днем 20 мая мужчина со спины напал на 22-летнюю девушку, порезал ей шею ножом и сбежал. Пострадавшая сообщила полицейским, что злоумышленник двигался в сторону Уральской улицы. Вскоре его задержали по горячим следам, мужчина был пьян. По данным канала, с задержанным работают следователи.

Мужчина ударил девушку ножом в шею в Гольяново

Пострадавшую госпитализировали, ей оказывают необходимую помощь. По данным «112», девушка учится в одном из вузов Москвы. Согласно предварительной информации, с нападавшим ее ничего не связывает.

Ранее 12-летняя девочка была жестоко избита из-за электронной сигареты в Красноярском крае. По словам близких пострадавшей, это сделала мать ее подружки. 10 мая девочка пришла в гости к знакомой. Когда вернулась мать, она обвинила школьницу в том, что та украла электронную сигарету, и начала ее избивать. В больнице у пострадавшей диагностировали ушиб головного мозга, ей пришлось проходить лечение.