Москвича оштрафовали за окрашенные в цвета украинского флага волосы

Жителя Москвы признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ за покрашенные в желтый и голубой цвета волосы на голове. Такое решение принял Тверской суд столицы России. Газета.Ru

«Находясь в общественном месте, демонстрировал средства наглядной агитации в виде покрашенных волос цветовыми полосами желтого и голубого цвета, совпадающего с государственным флагом, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации», — говорится в документе. Говорит Москва

Размер назначенного ему штрафа не уточняется. Мужчина на заседание суда не явился. В своем письменном объяснении указал, что он не поддерживает ни Украину, ни проведение СВО, и вообще «ничего не хотел выразить». NSN.FM