Украинский беспилотник атаковал территорию Запорожской АЭС

Дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской атомной электростанции. В результате происшествия никто не пострадал. Об этом в среду, 22 мая, сообщили в пресс-службе Запорожской АЭС.

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Прилет беспилотника пришелся по территории транспортного цеха станции. Пострадавших и критических разрушений в результате инцидента не выявлено. В пресс-службе станции напомнили, что за последние два дня произошло несколько атак беспилотных летательных аппаратов по жилым и социальным объектам города Энергодар, рядом с которым находится Запорожская атомная электростанция.

— Обстрелы мирного населения, а также Запорожской АЭС и ее инфраструктуры недопустимы и однозначно являются террористическими актами, — передает Telegram-канал «ЗАЭС. Официально».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси отметил, что МАГАТЭ назовет сторону, которая совершала атаки на Запорожскую атомную энергостанцию, если сможет независимо получить доказательства. Он подчеркнул, что инспекторы не хотели бы спекулировать в этой ситуации, а говорить об этом только тогда, когда точно будет установлено происхождение снарядов.

18 апреля МАГАТЭ было проинформировано о новой попытке атаки дрона на учебный центр Запорожской АЭС. В агентстве указали, что это уже третья атака на учебный центр за последнее время после двух подобных инцидентов за неделю до этого.