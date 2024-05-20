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В российском регионе женщина подорвалась на взрывом устройстве

В Курской области местная жительница наступила на мину. Об этом сообщил врио губернатора российского приграничного региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

Женщина подорвалась на взрывом устройстве в Курской области
© Lenta.ru
«В селе Гордеевка Кореневского района местная жительница получила ранение, наступив на взрывное устройство. Пострадавшая оперативно доставлена в Глушковскую районную больницу», — написал чиновник.

В медучреждении женщине оказали необходимую помощь, добавил Смирнов. Он также попросил жителей быть внимательными, не прикасаться к найденным предметам и сразу звонить по телефону 112.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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