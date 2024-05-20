Пограничники и таможенники в аэропорту Кишинева снова подвергли тщательной проверке и допросам пассажиров, которые прибыли стыковочным рейсом из России через Стамбул. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Молдове».

По словам пассажиров, их не пускают домой и раз в полчаса вызывают на допрос. Среди удерживаемых есть люди с детьми и беременные женщины. Некоторые начинают кричать, что их здесь держат, а также скандировать «Свобода» и «Позор».

Напомним, что усиленные проверки прибывающих из России в аэропорту Кишинева начались после избрания президентом Молдавии Майи Санду и победы на выборах ее правящей Партии действия и солидарности. В апреле СМИ сообщали о задержании политиков и общественников, участвовавших в съезде в Москве: там лидеры ряда молдавских партий объявили об объединении в блок «Победа», поддерживающей курс на вступление страны в ЕАЭС.

После серии проверок молдавские власти заявили, что в аэропорте введут дополнительные меры по обеспечению безопасности. В частности, в него запретили доступ провожающим и встречающим.