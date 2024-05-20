Суд изменил приговор главе парка "Тайган" на условный срок

Центральный районный суд города Симферополя повторно рассмотрел дело в отношении директора парка львов "Тайган" Олега Зубкова после инцидента с хищником, который откусил палец годовалому ребенку, и вынес приговор в виде 1 года условного лишения свободы с испытательным сроком, сообщили в пресс-службе суда.

В октябре 2022 года верховный суд Республики Крым отменил приговор нижестоящей инстанции в отношении Олега Зубкова, которого ранее приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии общего режима, и направил дело на пересмотр.

"Учредитель "Парка львов "Тайган" признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По приговору Центрального районного суда города Симферополя от 20 мая 2024 г. виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы. Суд счел возможным исправление осужденного без реального отбывания наказания и назначенное наказание постановил считать условным, с годичным испытательным сроком", - говорится в сообщении.

Как Олег Зубков сообщил ТАСС, его адвокаты планируют подать апелляцию и добиться признания директора невиновным в инциденте.

По данным СК, 26 сентября 2021 года 22-летняя мать поднесла малыша к клетке с хищными животными через защитное ограждение. В результате нападения одного из хищников годовалый ребенок пострадал, медикам пришлось ампутировать ему палец руки. Было возбуждено уголовное дело. Директор парка Зубков заявлял, что инцидент мог произойти только в том случае, если взрослые, с которыми находился пострадавший малыш, нарушили требования безопасности. Суд установил, что вольеры были оборудованы с нарушением требований безопасности.