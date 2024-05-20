Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, ударившего ножом девушку в Гольяново. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На ул. Уральская к девушке 2002 года рождения сзади подошел неизвестный мужчина и нанес ей удар ножом в область шеи, после чего скрылся. При координирующей роли Преображенской межрайонной прокуратуры установлен и задержан мужчина 1976 года рождения. При нем обнаружен складной нож», – рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что надзорное ведомство взяло на свой контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.