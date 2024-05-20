Лебедь, Качиньский, Раиси: политики, погибшие в авиакатастрофах
Авиакатастрофы унесли жизни многих высокопоставленных политиков, изменив ход региональной, а в некоторых случаях даже мировой истории. «Рамблер» составил подборку трагических случаев, в результате которых погибли главы государств и высокопоставленные политики разных стран.
Рамон Магсайсай
Президент Филиппин Рамон Магсайсай погиб 17 марта 1957 года. Его самолет - недавно отремонтированный американский C-47 Skytrain - разбился на склонах горы Манунггал на острове Себу. Двадцать пассажиров и пять членов экипажа погибли, один пассажир, репортер филиппинской газеты, выжил.
Следователи пришли к выводу, что причиной аварии стала усталость металла (деградация механических свойств материала из-за накопленных повреждений), в результате которой лопнул приводной вал - это привело к отключению электроэнергии на борту.
Самора Машел
Президент Мозамбика Самора Машел погиб 19 октября 1986 года - его самолет Ту-134А-3 упал на территории ЮАР. Из находившихся на борту 44 человек (35 пассажиров и девять членов экипажа) выжили десять.
О причинах крушения до сих пор спорят. В Мозамбике распространено убеждение, что катастрофа была подстроена спецслужбами режима апартеида в ЮАР. Южноафриканская комиссия пришла к выводу, что крушение произошло по вине экипажа, который продолжал снижение в ночных условиях, игнорируя сигналы об опасном сближении с землей. Машел стал одним из немногих африканских лидеров, погибших в результате авиакатастрофы.
Александр Лебедь
Российский генерал, красноярский губернатор Александр Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Вместе с ним на борту, помимо членов экипажа, находились красноярские чиновники и журналисты (всего 20 человек). Они направлялись на открытие горнолыжной трассы в районе озера Ойское. Восемь человек погибли.
Лебедя госпитализировали в реанимацию больницы Абакана, но врачи не смогли его спасти. Среди версий катастрофы назывались плохие погодные условия и требование Лебедя лететь, несмотря на неблагоприятную обстановку. Однако эта версия не подтвердилась. В результатах расследования говорилось, что в условиях пониженной видимости, экипаж не заметил провода линии электропередач. В 2004 году был вынесен приговор пилотам вертолета. Их признали виновными в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Лех Качиньский
Самолет Ту-154 с Качиньским и высокопоставленными польскими чиновниками разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.
Варшава неоднократно предъявляла претензии к расследованию катастрофы в России. РФ все обвинения отвергала. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости. Комиссия польского министра Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.
Президент РФ Владимир Путин рассказывал, что читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из окружения Качиньского. Как отмечал Путин, этот человек потребовал от пилотов совершить экстренную посадку. Сначала пилоты отказались, однако им не оставили выбора.
Ибрахим Раиси
Американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая 2024 года. Вместе с Раиси летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.
Вертолет полностью сгорел. На борту находились восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Предварительной причиной крушения были названы сложные метеорологические условия. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи заявил, что в момент аварии был очень густой туман, шел снег, минимальная видимость, а вертолет пошел на жесткую посадку в горной местности.