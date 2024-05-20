Лебедь, Качиньский, Раиси: политики, погибшие в авиакатастрофах

Авиакатастрофы унесли жизни многих высокопоставленных политиков, изменив ход региональной, а в некоторых случаях даже мировой истории. «Рамблер» составил подборку трагических случаев, в результате которых погибли главы государств и высокопоставленные политики разных стран.

Рамон Магсайсай

Президент Филиппин Рамон Магсайсай погиб 17 марта 1957 года. Его самолет - недавно отремонтированный американский C-47 Skytrain - разбился на склонах горы Манунггал на острове Себу. Двадцать пассажиров и пять членов экипажа погибли, один пассажир, репортер филиппинской газеты, выжил.

Следователи пришли к выводу, что причиной аварии стала усталость металла (деградация механических свойств материала из-за накопленных повреждений), в результате которой лопнул приводной вал - это привело к отключению электроэнергии на борту.

Самора Машел

Президент Мозамбика Самора Машел погиб 19 октября 1986 года - его самолет Ту-134А-3 упал на территории ЮАР. Из находившихся на борту 44 человек (35 пассажиров и девять членов экипажа) выжили десять.

О причинах крушения до сих пор спорят. В Мозамбике распространено убеждение, что катастрофа была подстроена спецслужбами режима апартеида в ЮАР. Южноафриканская комиссия пришла к выводу, что крушение произошло по вине экипажа, который продолжал снижение в ночных условиях, игнорируя сигналы об опасном сближении с землей. Машел стал одним из немногих африканских лидеров, погибших в результате авиакатастрофы.

Российский генерал, красноярский губернатор Александр Лебедь погиб 28 апреля 2002 года в результате катастрофы вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Вместе с ним на борту, помимо членов экипажа, находились красноярские чиновники и журналисты (всего 20 человек). Они направлялись на открытие горнолыжной трассы в районе озера Ойское. Восемь человек погибли.

Лебедя госпитализировали в реанимацию больницы Абакана, но врачи не смогли его спасти. Среди версий катастрофы назывались плохие погодные условия и требование Лебедя лететь, несмотря на неблагоприятную обстановку. Однако эта версия не подтвердилась. В результатах расследования говорилось, что в условиях пониженной видимости, экипаж не заметил провода линии электропередач. В 2004 году был вынесен приговор пилотам вертолета. Их признали виновными в нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Самолет Ту-154 с Качиньским и высокопоставленными польскими чиновниками разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погибли 96 человек. Польская делегация летела на траурные мероприятия в Катынь.

Варшава неоднократно предъявляла претензии к расследованию катастрофы в России. РФ все обвинения отвергала. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал причиной крушения решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях плохой видимости. Комиссия польского министра Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам.

Президент РФ Владимир Путин рассказывал, что читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из окружения Качиньского. Как отмечал Путин, этот человек потребовал от пилотов совершить экстренную посадку. Сначала пилоты отказались, однако им не оставили выбора.

Ибрахим Раиси

© Zuma/TACC

Американский вертолет Bell 212, на борту которого находился 63-летний президент Ирана Ибрахим Раиси, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан 19 мая 2024 года. Вместе с Раиси летели глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем.

Вертолет полностью сгорел. На борту находились восемь пассажиров и членов экипажа, все они погибли. Предварительной причиной крушения были названы сложные метеорологические условия. Иранский посол в Белоруссии Алиреза Самеи заявил, что в момент аварии был очень густой туман, шел снег, минимальная видимость, а вертолет пошел на жесткую посадку в горной местности.