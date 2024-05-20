Суд оставил в СИЗО блогера Шабутдинова

Московский городской суд рассмотрел 20 мая жалобу оставил блогера Аяза Шабутдинова на меру пресечения и арест имущества. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.

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В итоге судья решил оставить меру пресечения блогера без изменений — он остается в СИЗО. Бизнес-тренеру вменяют 75 преступлений, отметил телеканал.

18 апреля защита блогера обжаловала продление ареста и заморозку его счетов. До этого Таганский суд Москвы арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова и его пособника Василия Алексеева на 100 млн рублей.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии число пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн миллиона рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.