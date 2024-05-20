Мигранты захватили квартиру погибшего бойца СВО

В Подмосковье квартиру погибшего бойца СВО незаконно заняли мигранты.

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Квартира находится в городе Дмитрове. Бывшая сожительница участника спецоперации после гибели мужчины без спроса поселилась там. Будучи иностранкой, она пригласила жить в квартиру других мигрантов. За это время за квартиру накопились долги. Женщина не собиралась их оплачивать. В ситуацию пришлось вмешаться общественникам.

Бывшая сожительница погибшего бойца не имела права селиться в той квартире: женаты они не были, прописка, гражданство и право наследования у женщины отсутствовали.

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С ней пытались поговорить родственники военного, но она на связь не выходит, рассказала «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Русская община ZOV».

По сведениям канала, в занятой мигрантами квартире находилось оружие погибшего участника СВО. Помимо самой женщины, там не раз замечали и других мигрантов. При этом долг за коммуналку перевалил за 200 000 рублей.

Чем всё закончилось

В дело пришлось вмешаться общественникам. Только после беседы с ними она передала документы и ключи от жилплощади родственникам бойца и пообещала выселиться в течение двух дней.

Что касается оружия в квартире, то его изъяли и описали полицейские.

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