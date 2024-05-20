Ударившему журналистку Al Jazeera петербуржцу вынесли приговор

В Петербурге вынесли приговор Игорю Бердову, ударившему журналистку Al Jazeera у бизнес-центра «Морская столица». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов северной столицы.

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Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком 1 год 11 месяцев.

Инцидент случился поздним вечером 24 августа 2023. Бердов подошел к журналистке у стихийного мемориала рядом у «Морской столицей» и стал возмущаться, что она вела прямой телеэфир на иностранном языке. Он ударил ее по лицу ладонью.

По данным суда, атака произошла на почве внезапно возникшей неприязни к журналистке. Сам россиянин раскаялся в содеянном и извинился перед девушкой.

До этого в Санкт-Петербурге Выборгский районный суд вынес оправдательный приговор местной жительнице, которая ударила партнера ножом.