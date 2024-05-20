Обезьяна, напавшая на людей в Комсомольске-на-Амуре, была пьяна

Нападавшая на людей в Комсомольское-на-Амуре обезьяна была пьяна. Как сообщает Telegram-канал Amur Mash, животное воспользовалось моментом, напилось виски и сбежало из дома.

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Напомним, что мартышку по имени Гарик накануне заметили на улице прохожие. Он вел себя странно: то спокойно ел с рук, то нападал на людей. По предварительной информации, от действий животного пострадали пять человек — одному из них Гарик прокусил губу.

По информации канала, обезьяна принадлежит 47-летней жительнице города. Питомец стал проявлять агрессию после того, когда у владельцы появился супруг — в нем могла взыграть ревность. 18 мая в доме было застолье, во время которого мужчина выпустил примата из клетки. Гарик напился виски и сбежал из дома.

Сейчас животное находится на передержке в зооцентре «Питон». Хозяйка не собирается забирать обезьяну — женщина призналась, что давно планировала отдать Гарика, поскольку не справляется с ним. Кроме того, она готовится компенсировать ущерб пострадавшим. Опасных заболеваний у обезьяны не обнаружили.