Военный суд вынес решение по приговору Треповой* по делу о теракте

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского. Lenta.ru

«Суд постановил приговор первой инстанции по делу Треповой и Касинцева оставить без изменения, а жалобу стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в решении суда. RT на русском

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Трепову к 27 годам колонии, а ее сообщника Дмитрия Касинцева - к 1 году и 9 месяцам колонии. ТАСС