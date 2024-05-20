Представитель Генпрокуратуры потребовал ужесточить наказание Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Lenta.ru

«Наказание, назначенное Треповой, чрезмерно мягкое», — заявил прокурор. News.ru

Ранее 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы. Москва24