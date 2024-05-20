Москвичку задержали за хищение 400 тыс. руб. под видом продажи путевки

Столичные полицейские задержали 46-летнюю подозреваемую в хищении 400 тыс. руб. у женщины под видом продажи туристической путевки на Кубу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

«40-летняя москвичка обратилась по рекомендации знакомой к турагенту. Женщина заключила договор о бронировании путевки и произвела оплату на банковскую карту по предоставленным ей реквизитам. В назначенное время путевку гражданка не получила, а сотрудница, с которой она общалась, сообщила о переносе тура на несколько дней, после чего выслала документы на электронную почту. Позднее выяснилось, что присланные номера путевок и документы оформлены в другую страну и на других людей. Гражданка обратилась в полицию. Материальный ущерб составил почти 400 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Варшавском шоссе задержали подозреваемую – 46-летнюю жительницу столицы. Похищенными деньгами она распорядилась по своему усмотрению», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту следователем отдела МВД России по Тверскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд избрал фигурантке меру пресечения в виде подписки о невыезде.