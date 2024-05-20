Генпрокуратура потребовала взыскать с Ходорковского* свыше 1 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд обратить в доход государства почти 1 млрд рублей и свыше 1,8 млн долларов, принадлежащих экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому* (признан в России иноагентом) и бывшему президенту банка «Менатеп» Платону Лебедеву, которые находятся на счетах банка «Траст». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника, речь идет об изъятии денег со счетов девяти компаний, принадлежащих Ходорковскому* и Лебедеву. В их числе «Эвойл», «Ратибор», «Восточно-сибирская сервисная компания», «Рентли», «Сатурн XXV», «Фаргойл», «Сибирская лизинговая компания», «Спецавтотранс» и «Менатеп лимитед».

Согласно выводам судов, обвиняемые создали организованную преступную группу. Для сокрытия преступных схем и незаконного вывода денег в офшор на Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев учредили организацию Group MENATEP Limited, а также создали холдинг, включающий различные компании. Через юрлица выручка от продажи нефти и нефтепродуктов собиралась на счетах, а после выводилась и использовалась для личного обогащения.

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Вместе с тем ответчики до сих пор не возместили ущерб, несмотря на возбужденное в ноябре 2005 года исполнительное производство. Подставные организации, за исключением «Сибирской лизинговой компании», уже ликвидированы без установления преемника. Вместе с тем во время следствия по факту неправомерных действий в отношении ЮКОСа на счетах компаний в банке «Траст» были обнаружены значительные денежные средства. В Генпрокуратуре считают, что они подлежат обращению в доход государства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента