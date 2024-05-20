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Генпрокуратура потребовала ужесточить наказание террористке Треповой

Представитель Генпрокуратуры потребовал ужесточить наказание Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского. Об этом сообщает издание «Известие».

Генпрокуратура потребовала увеличить срок Треповой
© globallookpress.com

Прокурор на слушаниях апелляционной инстанции военного суда попросил увеличить ей срок с 27 до 28 лет заключения. Защита Треповой просит о смягчении наказания.

25 января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову виновной в теракте, перевозке взрывного устройства и использовании поддельных документов. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

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