Игравший в прятки с дочерью мужчина потерял девочку в Казани

В Казани мужчина менял лампочку в светильнике и разбил плафон. Он собрал осколки, оставил дверь открытой и вышел к мусоропроводу.

Когда мужчина вернулся домой, он не обнаружил полуторагодовалую дочь и решил, что она играет в прятки. Мужчина начал искать дочь.

Спустя час поисков отец обратился за помощью в полицию.

Ребенка нашли соседи. Стало известно, что пока отец выносил мусор, девочка вышла в подъезд и пошла гулять, передает "Газета.ру".

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что одежда загорелась на ребенке на картинге в Алтайском крае.