Обломки вертолета Раиси нашли на высоте 2,5 тыс. метров

Спасатели обнаружили обломки вертолёта президента Ирана на высоте 2 500 метров
Спасатели нашли обломки вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси на высоте 2 500 метров, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.
«Спасатели общества Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2 500 м», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.
По словам Коливанда, все находившиеся на борту люди погибли в первые же минуты после катастрофы.
Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.
Вертолёт полностью сгорел при крушении.
Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.