Обломки вертолета Раиси нашли на высоте 2,5 тыс. метров

Спасатели нашли обломки вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси на высоте 2 500 метров, заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

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«Спасатели общества Красного Полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2 500 м», — приводит его слова ТАСС со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

По словам Коливанда, все находившиеся на борту люди погибли в первые же минуты после катастрофы.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента Ибрагима Раиси и его делегации при крушении вертолёта.

Вертолёт полностью сгорел при крушении.

Президент России Владимир Путин назвал огромной трагедией для народа Ирана гибель президента Раиси.