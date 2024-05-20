В Москве случился пожар в жилом многоквартирном доме на Ленинском проспекте. Об этом сообщил mk.ru.

По данным портала, пожар случился в известном доме дипломатов. Огонь начал распространяться по соседним балконам. Информации о пострадавших пока не поступало.

До этого в Петербурге произошел пожар в Чайхоне. По информации МЧС, все случилось в Приморском районе на Богатырском проспекте 55 корпус 1. В ресторане восточной кухни загорелась площадь в 60 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полыхающее здание и мощный столб дыма, поднимающийся вверх.

Сообщается, что сотрудники экстренных служб ликвидировали открытое горение. К ликвидации возгорания привлекли 20 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не уточняются, информации о причинах пожара не поступало.