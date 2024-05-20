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В ФСБ рассказали о необычном канале поставок наркотиков из Центральной Азии

ФСБ пресекла канал поставок синтетических наркотиков в московский регион. Десятки килограммов запрещенных веществ поступали из Центральной Азии. News.ru

«С поличным задержаны два уроженца одной из среднеазиатских стран, изъято наркотическое средство метамфетамин массой более 79 кг., ввезенное из-за границы... Возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении спецслужб. RT на русском

Отмечается, что наркотики ввезли в растворенном виде внутри выпущенных промышленным способом алюминиевых банок. ТАСС

В ФСБ рассказали о необычном канале поставок наркотиков из Центральной Азии
© РИА Новости
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