В ФСБ рассказали о необычном канале поставок наркотиков из Центральной Азии

ФСБ пресекла канал поставок синтетических наркотиков в московский регион. Десятки килограммов запрещенных веществ поступали из Центральной Азии. News.ru

«С поличным задержаны два уроженца одной из среднеазиатских стран, изъято наркотическое средство метамфетамин массой более 79 кг., ввезенное из-за границы... Возбуждено и расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении спецслужб. RT на русском

Отмечается, что наркотики ввезли в растворенном виде внутри выпущенных промышленным способом алюминиевых банок. ТАСС